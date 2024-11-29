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Рекордные сутки. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: названы потери РФ в Украине на 29 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 28 ноября, украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. За последнее время это рекорд по количеству убитых россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 738660 (+2030) человек ликвидировано;
  • танков - 9458 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19339 (+33) ед.;
  • артиллерийских систем - 20886 (+34) ед;
  • РСЗО - 1255 ед.;
  • средства ПВО - 1006 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19750 (+89) ед.;
  • крылатые ракеты - 2851 (+86) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30272 (+86) ед.;
  • специальная техника - 3700 (+3) ед.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.

Еще вечером 28 ноября на фронте было зафиксировано 188 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, поскольку враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

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