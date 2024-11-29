Рекордные сутки. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.

Еще вечером 28 ноября на фронте было зафиксировано 188 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, поскольку враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

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