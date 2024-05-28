Понад 1400 окупантів, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, 27 травня українські сили здійснили незначне просування на північ від Харкова в напрямку Липців. Однак росіяни продовжували свої атаки біля Вовчанська.

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