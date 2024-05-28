Более 1400 оккупантов, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, по данным Института изучения войны, 27 мая украинские силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Однако россияне продолжали свои атаки у Волчанска.

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