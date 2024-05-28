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Понад 1400 окупантів, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Вівторок 28 травня 2024 08:03
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Понад 1400 окупантів, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні проти України за добу 27 травня склали 1460 окупантів. Всього, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 503 800 військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 503800 (+1460) осіб;
  • танків - 7692 (+21) од;
  • бойових броньованих машин - 14858 (+40) од;
  • артилерійських систем - 13029 (+48) од;
  • РСЗВ - 1085 (+1) од;
  • засоби ППО - 815 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15) од;
  • крилаті ракети - 2221;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17740 (+46) од;
  • спеціальна техніка - 2122 (+4).

Понад 1400 окупантів, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, 27 травня українські сили здійснили незначне просування на північ від Харкова в напрямку Липців. Однак росіяни продовжували свої атаки біля Вовчанська.

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