Более 1400 оккупантов, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне против Украины за сутки 27 мая составили 1460 оккупантов. Всего, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 503 800 военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным Института изучения войны, 27 мая украинские силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Однако россияне продолжали свои атаки у Волчанска.

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