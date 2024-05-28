Более 1400 оккупантов, 21 танк, 48 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Потери России в войне против Украины за сутки 27 мая составили 1460 оккупантов. Всего, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 503 800 военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 503800 (+1460) человек;
- танков – 7692 (+21) ед;
- боевых бронированных машин – 14858 (+40) ед;
- артиллерийских систем – 13029 (+48) ед;
- РСЗО - 1085 (+1) ед;
- средства ПВО – 815 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15) ед;
- крылатые ракеты – 2221;
- автомобильной техники и автоцистерн – 17740 (+46) ед;
- специальная техника – 2122 (+4).
Напомним, по данным Института изучения войны, 27 мая украинские силы совершили незначительное продвижение к северу от Харькова в направлении Липцев. Однако россияне продолжали свои атаки у Волчанска.
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