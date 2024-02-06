Понад 140 окупантів та 44 танки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень

Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень знищили 44 танки та щонайменше 141 окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як розповів Федоров, на фронті зараз працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами.
За минулий тиждень вони вразили:
Окрім цього за допомогою дронів був знищений 141 окупант.
"Безпілотники змінюють ситуацію на полі бою, знищують ворогів і зберігають життя наших військових. Дронів буде більше", - пише Федоров.
Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.
Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.
Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.
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