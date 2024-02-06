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Более 140 оккупантов и 44 танка. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

Иллюстративное фото: Армия дронов отчиталась о потерях РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины с использованием дронов уничтожили за неделю уничтожили 44 танка и не менее 141 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как рассказал Федоров, на фронте сейчас работают 67 ударных рот беспилотников, воюющих только дронами.

За прошедшую неделю они поразили:

  • 44 танка;
  • 74 боевые бронированные машины;
  • 14 складов с боекомплектами и топливом.

Кроме этого с помощью дронов был уничтожен 141 оккупант.

"Беспилотники меняют ситуацию на поле боя, уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных. Дронов будет больше", - пишет Федоров.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.

Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.

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Атака дроновВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ