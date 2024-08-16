Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки потери РФ в войне против Украины составили 1330 солдат, 35 боевых бронированных машин и 59 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 596 950 (+1330) человек;
- танков - 8496 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 16 461 (+35) ед.;
- артиллерийских систем - 16 927 (+59) ед;
- РСЗО - 1159 (+5) ед.;
- средства ПВО - 922 ед.;
- самолетов - 367 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 659 (+61) ед;
- крылатых ракет - 2429 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 848 (+73) ед;
- специальной техники - 2829 (+16) ед.
Напомним, что по состоянию на 22:00, 15 августа, на фронте с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Самой горячей точкой было Покровское направление. На этом участке враг пытался атаковать 39 раз. 27 атак было отбито, 12 к тому времени еще продолжались.
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