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Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки

Пятница 16 августа 2024 08:00
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Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки потери РФ в войне против Украины составили 1330 солдат, 35 боевых бронированных машин и 59 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 596 950 (+1330) человек;
  • танков - 8496 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 461 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем - 16 927 (+59) ед;
  • РСЗО - 1159 (+5) ед.;
  • средства ПВО - 922 ед.;
  • самолетов - 367 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 659 (+61) ед;
  • крылатых ракет - 2429 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 848 (+73) ед;
  • специальной техники - 2829 (+16) ед.

Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки

Напомним, что по состоянию на 22:00, 15 августа, на фронте с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Самой горячей точкой было Покровское направление. На этом участке враг пытался атаковать 39 раз. 27 атак было отбито, 12 к тому времени еще продолжались.

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Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки
Более 1300 окупантов, 35 ББМ и 59 артсистем: Генштаб о новых потерях РФ за сутки
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