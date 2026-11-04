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Понад 1200 загиблих працівників та знищена техніка: в УЗ розповіли про втрати за час війни

11:24 04.11.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Понад 1200 загиблих працівників та знищена техніка: в УЗ розповіли про втрати за час війни Фото: Поїзди "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 1220 працівників "Укрзалізниці". Також через російські атаки пошкоджено або знищено сотні одиниць залізничної техніки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" та Міністерства розвитку громад та територій України з нагоди Дня залізничника.

Скільки залізничників загинули за час війни

В "Укрзалізниці" повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 1220 залізничників. Це люди, які зустрічали пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії та відновлювали сполучення після російських атак.

"За цією цифрою - 1220 життів: рідні, які більше не дочекаються їх удома, колеги, які більше не працюватимуть із ними пліч-о-пліч і тисячі спогадів, які назавжди залишаться з нами", - зазначили в компанії.

У День залізничника пам'ять загиблих вшанували запуском "Поїзда залізної пам'яті" під гудок локомотива.

Яких втрат зазнала залізниця

За даними Міністерства розвитку громад та територій, російські удари пошкодили або знищили 616 локомотивів і 268 пасажирських вагонів.

Попри атаки, залізничники продовжують перевозити пасажирів і гуманітарні вантажі, проводити евакуацію та відновлювати пошкоджені вокзали й колії.

Також частина працівників залізничної галузі нині захищає Україну у війську. Минулої зими залізничники, крім своєї основної роботи, допомагали відновлювати енергетичні об'єкти після російських атак.

У Міністерстві подякували працівникам галузі за роботу в умовах війни та наголосили, що залізничне сполучення продовжує працювати й розвиватися.

Нагадаємо, російські війська систематично наносять удари по залізничній інфраструктурі України. Одна з останніх атак сталася 29 жовтня, коли російські війська вдарили реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. На платформі перебував пасажирський поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя.

Внаслідок удару загинули щонайменше 14 людей, ще 14 отримали поранення, серед них - діти. Перед атакою залізничники оголосили евакуацію пасажирів, однак частина людей залишалася біля поїзда.

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