Понад 1200 ударів з артилерії. РФ посилила інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку

За його даними, на Таврійському напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Це найбільший показник з початку року.

"Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч - 1267. Те саме з авіаударами - їх зафіксовано 67", - пише Тарнавський.

Водночас українськими військовими було знищено або пошкоджено 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА.

Зокрема це:

5 танків;

17 бойових бронемашин;

8 артсистем;

10 автомобілів;

одна одиниця спеціальної техніки.

Також українськими силами ліквідовано склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника.

"Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

На Авдіївському напрямку вдалося взяти у полон десяток росіян.

Ситуація на фронті

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 397 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 дронів, 27 ББМ та 19 артсистем.

За даними Генштабу, українські військові відбили 35 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 7 районах зосередження особового складу противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська просунулися на схід від села Терни.

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