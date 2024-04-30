Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), змін лінії фронту немає, зокрема під Часовим Яром. Російським військам вдалося просунутися лише на схід від Красногорівки.

В Україні на фронті протягом доби сталося 115 бойових зіткнень. Авіація сил оборони вдарила по 5 районах зосередження особового складу противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.