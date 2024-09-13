Понад 1200 окупантів, 18 танків і 48 бронемашин: Генштаб оновив втрати РФ у війні

За минулу добу Росія втратила у війні проти України 1220 військових, 18 танків, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.
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