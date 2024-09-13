Понад 1200 окупантів, 18 танків і 48 бронемашин: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Нагадаємо, за даними ISW, російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.

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