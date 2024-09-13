Более 1200 окупантов, 18 танков и 48 бронемашин: Генштаб обновил потери РФ в войне

Напомним, по данным ISW, российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

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