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Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

За добу з 18 на 19 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 росіян. Також ЗСУ знищили 35 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 492290 (+1210) осіб;
  • танків - 7576 (+16) од;
  • бойових броньованих машин - 14630 (+35) од;
  • артилерійських систем  - 12687 (+48) од;
  • РСЗ - 1074 (+3) од;
  • засоби ППО - 803 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47);
  • крилаті ракети - 2204 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17251 (+82) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2).

 

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська мають ціль захопити Вовчанськ, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні