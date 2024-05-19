Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - 492290 (+1210) осіб;

танків - 7576 (+16) од;

бойових броньованих машин - 14630 (+35) од;

артилерійських систем - 12687 (+48) од;

РСЗ - 1074 (+3) од;

засоби ППО - 803 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47);

крилаті ракети - 2204 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн - 17251 (+82) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2).

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська мають ціль захопити Вовчанськ, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

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