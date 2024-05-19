Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу з 18 на 19 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 росіян. Також ЗСУ знищили 35 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська мають ціль захопити Вовчанськ, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.
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