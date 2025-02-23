Майже 1200 окупантів та 54 артсистеми: Гентштаб оновив дані щодо втрат армії РФ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 22 лютого, на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Російські загарбники за добу завдали 59 авіаударів, застосувавши 107 КАБ. Також окупанти використовували 755 ударних дронів та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, де й досі йдуть найважчі бої, росіяни 34 рази намагалися прорвати оборону. На цьому напрямку було знешкоджено 265 окупантів, 112 з них - безповоротно.

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