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Почти 1200 оккупантов и 54 артсистемы: Гентштаб обновил данные о потерях армии РФ

Фото: Вооруженные силы ВСУ продолжают противостоять врагу и наносить потери (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За последние сутки, с 22 на 23 февраля, российская армия РФ потеряла на войне 1180 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения количество составляет 867 180 военных. Также ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 117 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 867 180 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 10 168 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 151 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 23 582 (+54) ед;
  • РСЗО - 1296 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1081 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 428 (+117) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 334 (+91) ед;
  • специальной техники - 3757 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 22 февраля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Российские захватчики за сутки нанесли 59 авиаударов, применив 107 КАБ. Также оккупанты использовали 755 ударных дронов и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, где до сих пор идут самые тяжелые бои, россияне 34 раза пытались прорвать оборону. На этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них - безвозвратно.

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