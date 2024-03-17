Понад 1100 окупантів та 49 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ уповільнили поступ Росії на Авдіївському напрямку.
В Україні на фронті протягом доби сталося 58 бойових зіткнень. Ракетні війська завдали поразки пункту управління противника.
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