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Понад 1100 окупантів та 49 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 6790 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 997 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 10 634 (+28) од.;
  • РСЗВ - 1017 од.;
  • засоби ППО - 720 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8272 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1922 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 073 (+49) од.;
  • спеціальна техніка - 1723 (+11) од.

Фото: втрати Росії у війні проти України на 17 березня (t.me/GeneralStaffZSU/13731)

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ уповільнили поступ Росії на Авдіївському напрямку.

В Україні на фронті протягом доби сталося 58 бойових зіткнень. Ракетні війська завдали поразки пункту управління противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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