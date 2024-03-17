Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 17 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении.
В Украине на фронте в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Ракетные войска нанесли поражение по пункту управления противника.
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