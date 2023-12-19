Понад 1100 окупантів та 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 грудня, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 348 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 19 ББМ та 15 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили два райони дистанційного мінування противника.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області та атакували у західній частині Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.