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ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

Вівторок 19 грудня 2023 03:33
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ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW Ілюстративне фото: ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області та атакували у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 18 грудня російські війська продовжували наступ уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і, ймовірно, не просунулися вперед.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північний схід і на схід від Куп'янська в районі Сіньківки та на схід від Петропавлівки, на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, на захід від Кремінної в районі на схід від Тернів і на південь від Кремінної в районі Спірного.

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що російські війська зосередили велику частину своїх атак на Макіївці та що важкі бої відбувалися біля Тернів.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Сіньківки, Лимана Першого, озера Лиман, Тернів та Житлівки.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

ISW виявив, що російські війська продовжили атаки під Бахмутом 18 грудня, але підтверджених успіхів не досягли.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких видно, що військовослужбовці ВДВ захоплюють українську позицію на північному заході від Бахмута.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили до 17 російських атак у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) безуспішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Також Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного угруповання військ Росії відбили українські атаки в районі Білогорівки, Курдюмівки, Шумів та Південного.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

В інституті з'ясували, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 18 грудня, але підтверджених успіхів не досягли.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили щонайменше 31 російську атаку на схід від Новобахмутівки, на південь від Тоненького, та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

За словами ISW, 18 грудня російські війська продовжили наземні атаки на захід та південний захід від Донецька та підтвердили просування.

Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися вздовж південної околиці Новомихайлівки.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили щонайменше 12 російських атак у районі Новомихайлівки.

Машовець заявив, що підрозділи російського 33 мотострілецького полку атакували північніше Новомихайлівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

"Південна вісь"

ISW виявив, що ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російські чи українські наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 18 грудня.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

Представники інституту виявили, що 18 грудня російські війська продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Роботиного, західніше Вербового і західніше Новопрокопівки.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

За словами російських джерел, 18 грудня українські війська провели безуспішні наземні атаки у західній частині Запорізької області.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки північніше Новопрокопівки.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

За словами ISW, українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області, і російські війська нещодавно досягли незначних успіхів у цьому районі.

Відео з геолокацією, від 18 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися у Кринках.

На кадрах, опублікованих 18 грудня, ймовірно видно, як український безпілотник вражає російський основний бойовий танк Т-90 поблизу Кринків.

ЗСУ атакували в західній частині Запорізької області: карти ISW

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