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Понад 1100 окупантів та 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 08:22
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Понад 1100 окупантів та 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 грудня, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 348 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 19 ББМ та 15 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 348 300 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 5798 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 10771 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 8190 (+15) од.;
  • РСЗВ - 926 од.;
  • засоби ППО - 611 (+1) од.;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9) од.;
  • крилаті ракети - 1611 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20) од.;
  • спеціальна техніка - 1200 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили два райони дистанційного мінування противника.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області та атакували у західній частині Запорізької області.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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