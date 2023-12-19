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Более 1100 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Вторник 19 декабря 2023 08:22
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Более 1100 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 19 декабря, составили 1140 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 348 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 19 ББМ и 15 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 348 300 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 5798 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10771 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 8190 (+15) ед.;
  • РСЗО - 926 ед.;
  • средства ПВО - 611 (+1) ед.;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6299 (+9) ед.;
  • крылатые ракеты - 1611 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн -10842 (+20) ед.;
  • специальная техника - 1200 (+2) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили два района дистанционного минирования противника.

Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области и атаковали в западной части Запорожской области.

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