Понад 1100 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 27 квітня, склали 1124 окупанти, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 465 054 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 38 артсистем та 24 дрона.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.04.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 94 бойові зіткнення. Ворог посилив атаки практично на всіх напрямках сходу.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, спостерігається просування російських окупантів у Донецькій області, зокрема на північний захід від Авдіївки. ЗСУ фіксують наміри ворога обійти Часів Яр, та створити умови для оперативного оточення.
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