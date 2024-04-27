Больше 1100 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 27 апреля, составили 1124 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 465 054 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 38 артсистем и 24 дрона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 94 боевых столкновения. Враг усилил атаки практически на всех направлениях на востоке.
Как отмечают в Институте изучения войны, наблюдается продвижение российских оккупантов в Донецкой области, в частности к северо-западу от Авдеевки. ВСУ фиксируют намерения врага обойти Часов Яр, и создать условия для оперативного окружения.
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