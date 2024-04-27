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Больше 1100 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери РФ в войне

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 27 апреля, составили 1124 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 465 054 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 38 артсистем и 24 дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 465054 (+1124) человек ликвидировано;
  • танков - 7268 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 11905 (+38) ед.;
  • РСЗО - 1049 ед.;
  • средства ПВО - 775 (+3) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24) ед.;
  • крылатые ракеты - 2124 (+5) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед.;
  • специальная техника - 1968 (+6) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 94 боевых столкновения. Враг усилил атаки практически на всех направлениях на востоке.

Как отмечают в Институте изучения войны, наблюдается продвижение российских оккупантов в Донецкой области, в частности к северо-западу от Авдеевки. ВСУ фиксируют намерения врага обойти Часов Яр, и создать условия для оперативного окружения.

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Война в Украине