Больше 1100 оккупантов за сутки. Генштаб обновил потери РФ в войне

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 465054 (+1124) человек ликвидировано;

танков - 7268 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 11905 (+38) ед.;

РСЗО - 1049 ед.;

средства ПВО - 775 (+3) ед.;

самолетов - 348 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24) ед.;

крылатые ракеты - 2124 (+5) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед.;

специальная техника - 1968 (+6) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 94 боевых столкновения. Враг усилил атаки практически на всех направлениях на востоке.

Как отмечают в Институте изучения войны, наблюдается продвижение российских оккупантов в Донецкой области, в частности к северо-западу от Авдеевки. ВСУ фиксируют намерения врага обойти Часов Яр, и создать условия для оперативного окружения.