Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон

До "тренувальної коаліції" українських військовослужбовців входить 26 держав, які зараз навчають понад 11 тисяч українців.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

“США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, аби український народ отримав необхідну оборонну допомогу, потрібну йому для захисту країни та відбиття російської агресії. Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться”, - розповів генерал.

Навчання українських військовослужбовців здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією "дружніх" держав. З квітня минулого року українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

Раніше ми повідомляли, українські військовослужбовці завершили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot у США та вже повернулися в Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

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