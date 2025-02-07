Понад 11 тисяч евакуйованих: землетруси біля грецького Санторіні не припиняються

Очікується, що кількість евакуйованих людей зросте, оскільки багато хто ще збирається покинути острів.

З сейсмологічних спостережень відомо, що з півночі до 6:30 ранку біля острова було зафіксовано 57 слабших підземних поштовхів, що вказує на те, що сейсмічна активність не припиняється.

З 28 січня в районі між островами Санторіні та Аморгос спостерігається невпинна серія підземних поштовхів, їх кількість перевищує 500, але амплітуда більшості з них була незначною.

За початковими оцінками сейсмологів, сильні поштовхи сталися на глибині п’яти кілометрів під морем. Хоча значних пошкоджень на острові не було зафіксовано, влада Санторіні вже підготувалася до різних сценаріїв розвитку ситуації, зокрема до можливих сильніших поштовхів.

Раніше влада Греції закликала громадян не панікувати, але після останніх землетрусів багато жителів вирішили евакуюватися, і цього разу ситуація виглядає серйозною.

Сейсмологи підтвердили, що на островах не спостерігається вулканічної активності, хоча сам Санторіні є частиною вулканічного архіпелагу. Замість цього причиною підземних поштовхів є рух тектонічних плит, що створює велику напругу в земній корі.

За останніми даними, близько 7 тисяч людей покинули Санторіні морем, ще 4 тисячі - авіарейсами. Однак евакуація ускладнена поганими погодними умовами.

Поромне сполучення між Санторіні та портом Пірей поблизу Афін наразі не здійснюється через несприятливі погодні умови, що ускладнює транспортування людей з острова. Влада вже відновила аварійні поромні маршрути, щоб полегшити процес евакуації.

На островах, включаючи Анафі, Парос, Наксос та Міконос, школи будуть закриті до п’ятниці, а, можливо, й довше, якщо ситуація не стабілізується.

Грецька влада реагує на ситуацію посиленням рятувальних та медичних сил. На острів доставлено додаткові карети швидкої допомоги, а медичні служби Греції знаходяться в режимі очікування для надання екстреної допомоги. У разі необхідності також буде мобілізовано збройні сили для допомоги в рятувальних роботах.

Мерія Санторіні вже створила мобільний оперативний штаб, а також розгорнула резервну телекомунікаційну станцію, яка активується у разі серйозного землетрусу.

Міністерство з питань клімату та цивільного захисту Греції направило на острів підрозділи пожежних, які спеціалізуються на роботі в умовах стихійних лих. Крім того, було направлено рятувальників з кінологами та спеціальними собаками для пошуку потерпілих.

Економічні наслідки та готовність до подальших викликів:

Ситуація на Санторіні має значний вплив на економіку острова та Греції в цілому. Торговельна палата Греції вже попередила уряд про можливі економічні наслідки. Санторіні - один з найбільш відвідуваних грецьких островів, що приймає мільйони туристів щороку.

Проблеми, спричинені землетрусами, можуть вплинути на туристичний сезон, а також на роботу місцевих підприємств. Крім того, на острові знаходяться кілька промислових об’єктів, які також можуть постраждати від цих подій.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що країна повністю готова до будь-яких подальших подій. Військові та рятувальні підрозділи продовжують свою роботу, щоб зберегти безпеку мешканців острова і вжити всіх заходів для попередження нових катастроф.