Более 1000 солдат, ракеты и БТР: что РФ потеряла на фронте за прошедшие сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1120 солдат. А также технику и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 августа 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1058260 (+1120) чел;

танков - 11071 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед;

артиллерийских систем - 31081 (+28) ед;

РСЗО - 1452 (+0) ед;

средства ПВО - 1203 (+0) ед;

самолетов - 421 (+0) ед;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169);

крылатые ракеты - 3555 (+2);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93);

специальная техника - 3935 (+0).