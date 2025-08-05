Более 1000 солдат, ракеты и БТР: что РФ потеряла на фронте за прошедшие сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1120 солдат. А также технику и две крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1058260 (+1120) чел;
- танков - 11071 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 31081 (+28) ед;
- РСЗО - 1452 (+0) ед;
- средства ПВО - 1203 (+0) ед;
- самолетов - 421 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169);
- крылатые ракеты - 3555 (+2);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93);
- специальная техника - 3935 (+0).
Потери армии РФ
Напомним, что за минувшие сутки, с 3 на 4 августа, российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.