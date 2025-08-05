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Более 1000 солдат, ракеты и БТР: что РФ потеряла на фронте за прошедшие сутки

Вторник 05 августа 2025 07:25
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Более 1000 солдат, ракеты и БТР: что РФ потеряла на фронте за прошедшие сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1120 солдат. А также технику и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1058260 (+1120) чел;
  • танков - 11071 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 31081 (+28) ед;
  • РСЗО - 1452 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1203 (+0) ед;
  • самолетов - 421 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169);
  • крылатые ракеты - 3555 (+2);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93);
  • специальная техника - 3935 (+0).

Потери армии РФ

Напомним, что за минувшие сутки, с 3 на 4 августа, российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.

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