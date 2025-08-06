Понад 1000 солдатів і багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 5 серпня, на фронті протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про звіт з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.