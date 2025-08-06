RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Более 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 5 на 6 августа, россияне потеряли на фронте еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 059 270 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 072 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 091 ед;
  • артиллерийских систем - 31 133 (+52) ед;
  • РСЗО - 1455 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1203 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 767 (+147) ед;
  • крылатых ракет - 3555 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 475 (+136) ед;
  • специальной техники - 3936 (+1) ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 августа, на фронте в течение суток произошло 113 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Подробнее об отчете с фронта - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВСУГенштаб ВСУРоссийская Федерация