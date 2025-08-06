Более 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 августа, на фронте в течение суток произошло 113 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Подробнее об отчете с фронта - читайте в материале РБК-Украина.