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Понад 1000 осіб та 28 артсистем. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Фото: генштаб назвав втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 17 лютого, становили 1050 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 401 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 18 автомобільної техніки противника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 401 350 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 6476 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 12145 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 9669 (+28) од.;
  • РСЗВ - 984 од.;
  • засоби ППО - 671 од.;
  • літаків - 332 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 1896 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од.;
  • спеціальна техніка - 1533 (+5) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямі

При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції в лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.

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Війна в Україні