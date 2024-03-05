Понад 1000 окупантів та 48 артсистем. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Сили оборони України минулої доби ліквідували понад 1000 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 419 020 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 49 автомобільної техніки та 48 артсистем росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:
Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 74 бойові зіткнення.
Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.
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