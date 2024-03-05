Более 1000 оккупантов и 48 артсистем. Генштаб обновил потери России в Украине

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали более 1000 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 419 020 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 49 автомобильной техники и 48 артсистем россиян.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновения.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
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