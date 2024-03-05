Более 1000 оккупантов и 48 артсистем. Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 419 020 (+1070) человек ликвидировано;

танков - 6657 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 12 688 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 10 258 (+48) ед.;

РСЗО - 1007 (+3) ед.;

средства ПВО - 700 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7863 (+18) ед.;

крылатые ракеты - 1917 (+1) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 423 (+49) ед.;

специальная техника - 1630 (+9) ед.

Ситуация на фронте 5 марта

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновения.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.