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Понад 100 тисяч жителів Гази перейшли на південь, - ЦАХАЛ

Ізраїль, Субота 11 листопада 2023 05:18
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Понад 100 тисяч жителів Гази перейшли на південь, - ЦАХАЛ Фото: понад 100 тисяч палестинців з Гази перейшли на південну сторону (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) понад 100 тисяч жителів Гази перейшли з північної частини на південну сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що понад 100 000 палестинців у Газі перейшли з півночі на південь сектора за останні два дні, оскільки були відкриті гуманітарні коридори, щоб дозволити людям тікати від боїв.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніку.

Згідно з даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторон.

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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