Более 100 тысяч жителей Газы перешли на юг, - ЦАХАЛ
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 100 тысяч жителей Газы перешли с северной части на южную сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что более 100 000 палестинцев в Газе перешли с севера на юг сектора за последние два дня, поскольку были открыты гуманитарные коридоры, чтобы позволить людям убегать от боев.
Стоит отметить, что накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что Иерусалим согласился временно прекратить военные действия в некоторых районах северной Газы для предоставления возможности палестинским гражданам покинуть этот район.
Война Израиля с ХАМАС
В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.
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