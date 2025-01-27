Понад 100 мільярдів: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто у 2024 році
За минулий календарний рік українці витратили на нові автомобілі 125 млрд гривень. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд гривень. Другий результат у BMW – 16 млрд гривень. На третьому місці Mercedes-Benz з результатом у 9,7 млрд гривень. На автомобілі марки Volkswagen українці витратили 9,2 млрд гривень. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault з результатом у 6,4 млрд гривень.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці, також потрапили Audi, Skoda, Lexus, Land Rover та Porsche.
Український автомобільний ринок відновлюється
З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.
Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.
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