Понад 100 мільярдів: стало відомо, скільки українці витратили на нові авто у 2024 році

За минулий календарний рік українці витратили на нові автомобілі 125 млрд гривень. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 18,3 млрд гривень. Другий результат у BMW – 16 млрд гривень. На третьому місці Mercedes-Benz з результатом у 9,7 млрд гривень. На автомобілі марки Volkswagen українці витратили 9,2 млрд гривень. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault з результатом у 6,4 млрд гривень.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці, також потрапили Audi, Skoda, Lexus, Land Rover та Porsche.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.