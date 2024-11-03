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Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень

Фото: названі втрати РФ в Україні за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 27 жовтня по 3 листопада, росіяни втратили у війні 10 050 військових. Також окупанти втратили 1550 одиниць озброєння та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 27 жовтня по 3 листопада втрати противника склали близько 10050 осіб особового складу", - розповів він.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

  • 69 танків;
  • 168 бойових броньованих машин;
  • 265 артилерійських систем;
  •  4 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 600 одиниць автотехніки;
  • 42 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено чотири ворожих ракети та 388 дронів.

Втрати РФ в Україні

Російські війська зазнають колосальних втрат в Україні. Це підтверджують і у Пентагоні.

Так, нещодавно глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна", отримавши "сотні тисяч російських жертв".

Додамо, що за даними розвідки Естонії, лише за жовтень 2024 Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів. Наприклад, за минулий тиждень Росія втратила 10 520 солдатів. При цьому втрати РФ із 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів.

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