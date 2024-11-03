Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень

Втрати РФ в Україні

Російські війська зазнають колосальних втрат в Україні. Це підтверджують і у Пентагоні.

Так, нещодавно глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна", отримавши "сотні тисяч російських жертв".

Додамо, що за даними розвідки Естонії, лише за жовтень 2024 Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів. Наприклад, за минулий тиждень Росія втратила 10 520 солдатів. При цьому втрати РФ із 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів.

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