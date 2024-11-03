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Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 27 октября по 3 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 27 октября по 3 ноября, россияне потеряли в войне 10050 военных. Также оккупанты лишились 1550 единиц вооружения и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 27 октября по 3 ноября потери противника составили около 10050 человек личного состава", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 69 танков;
  • 168 боевых бронированных машин;
  • 265 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 10 установок ПВО;
  • 600 единиц автотехники;
  • 42 единицы спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены четыре вражеских ракеты и 388 дронов.

Потери РФ в Украине

Российские войска терпят колоссальные потери в Украине. Это подтверждают и в Пентагоне.

Так, недавно глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Россия заплатила "ошеломляющую цену за имперскую глупость Путина", получив "сотни тысяч российских жертв".

Добавим, что по данным разведки Эстонии, только за октябрь 2024 Россия могла потерять около 40 тысяч солдат. Например, за прошлую неделю Россия потеряла 10520 солдат. При этом потери РФ с 2022 года составляют почти 700 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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