Росіяни втратили за добу 1150 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 11 лютого на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найгарячішою, як і раніше, залишається ситуація на Покровському напрямку, а також у Курській області РФ. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили всі 30 штурмів росіян.

Всього від початку вчорашньої доби окупанти завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу.

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