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Россияне потеряли за сутки 1150 солдат и большое количество техники, - Генштаб

Фото: украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За минувшие сутки, 11 на 12 февраля, оккупационные войска России потеряли еще 1150 солдат. Также ВСУ уничтожили 53 артсистемы, 164 дрона и 121 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 12 февраля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 853 030 (+1 150) чел;
  • танков - 10 023 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед;
  • РСЗО - 1276 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1061 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед;
  • крылатых ракет - 3057 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед;
  • специальной техники - 3742 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 11 февраля на фронте произошло 90 боевых столкновений. Самой горячей по-прежнему остается ситуация на Покровском направлении, а также в Курской области РФ. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмов россиян.

Всего с начала вчерашних суток оккупанты нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу.

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