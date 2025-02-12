Россияне потеряли за сутки 1150 солдат и большое количество техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 11 февраля на фронте произошло 90 боевых столкновений. Самой горячей по-прежнему остается ситуация на Покровском направлении, а также в Курской области РФ. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили все 30 штурмов россиян.

Всего с начала вчерашних суток оккупанты нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу.

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