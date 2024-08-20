Помста Мбаппе. ПСЖ опинився під загрозою дискваліфікації з Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" можуть виключити з Ліги чемпіонів 2024/25 через заборгованість перед новачком мадридського "Реала" Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

25-річний форвард звернувся до юридичної комісії Професіональної футбольної ліги Франції та УЄФА через Французьку футбольну федерацію з вимогою змусити ПСЖ заплатити 55 млн євро. Така сума була передбачена контрактом капітана збірної з грандом.

ПСЖ опинився під низкою ризиків. Зокрема, французька ПФЛ може накласти трансферний бан на клуб, а також позбавити його ліцензії УЄФА. Останній варіант покарання унеможливить виступи на європейській арені. Якщо заборгованість підтвердиться, то парижани не пройдуть ліцензування для участі в Лізі чемпіонів.

Представники Мбаппе вимагають від ПСЖ кошти з трьох джерел – останньої третини підписного бонусу, зарплати за квітень-червень та виплати за той же період за т. зв. етичний бонус. Менеджмент французького гранда ситуацію публічно досі не прокоментував.

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець Парижа, підлітком потрапив до академії "Монако". У лавах монегасків дебютував на професіональному рівні у сезоні 2015/16.

Провів у князівстві дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перейшов у ПСЖ на правах оренди зі зобов'язанням викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

У складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 84 поєдинки в лавах "триколірних", у яких оформив 48 голів. Влітку цьогоріч перейшов у "Реал" вільним агентом.