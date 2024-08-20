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Месть Мбаппе. ПСЖ оказался под угрозой дисквалификации из Лиги чемпионов

Париж, Вторник 20 августа 2024 12:42
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Месть Мбаппе. ПСЖ оказался под угрозой дисквалификации из Лиги чемпионов Фото: Килиан Мбаппе не простил долг ПСЖ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французский "Пари Сен-Жермен" могут исключить из Лиги чемпионов 2024/25 из-за задолженности перед новичком мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

25-летний форвард обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции и УЕФА через Французскую футбольную федерацию с требованием заставить ПСЖ заплатить 55 млн евро. Такая сумма была предусмотрена контрактом капитана сборной с грандом.

ПСЖ оказался рядом рисков. В частности, французская ПФЛ может наложить трансферный бан на клуб, а также лишить его лицензии УЕФА. Последний вариант наказания исключит возможность выступлений на европейской арене. Если задолженность подтвердится, то парижане не пройдут лицензирование для участия в Лиге чемпионов.

Представители Мбаппе требуют от ПСЖ средства из трех источников – последней трети подписного бонуса, зарплаты за апрель-июнь и выплаты за тот же период по т. н. этическому бонусу. Менеджмент французского гранда ситуацию публично до сих пор не прокомментировал.

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец Парижа, подростком попал в академию "Монако". В рядах монегасков дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2015/16.

Провел в княжестве две полные кампании и завоевал титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017-го перешел в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

В составе сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 84 поединка в рядах "трехцветных", в которых оформил 48 голов. Летом этого года перешел в "Реал" свободным агентом.

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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