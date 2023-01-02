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Помста за Київ? У Брянській області повідомляють про "бавовну", пошкоджено енергооб'єкт

Фото: у Брянській області повідомляють про "бавовну" 2 січня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку у понеділок, 2 січня, відбулася "бавовна" у Климівському районі Брянської області РФ. Відомо про пошкодження енергетичного об'єкта, у селищі зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора області Олександра Богомаза.

"На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - розповів він.

За його словами, на місці сталася пожежа.

"Наразі загоряння на об'єкті енергопостачання локалізовано. Соціальні об'єкти: районна лікарня, школа-інтернат перепідключені до резервної лінії. Після роботи оперативних служб енергетики розпочнуть відновлювальні роботи", - додав Богомаз.

Він стверджує, що нібито енергооб'єкт був атакований "українським БПЛА".

Як повідомлялось, вибухи сталися на аеродромі "Балтімор" у російському Воронежі, де знаходиться бойова авіація.

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