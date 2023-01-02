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Месть за Киев? В Брянской области сообщают о "хлопках", поврежден энергообъект

фото: в Брянской области сообщают о "хлопках" 2 января (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С утра в понедельник, 2 января, произошли "хлопки" в Климовском районе Брянской области РФ. Известно о повреждении энергетического объекта, в поселке пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора области Александра Богомаза.

"На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - рассказал он.

По его словам, на месте случился пожар.

"В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам", - добавил Богомаз.

Он утверждает, что якобы энергообъект был атакован "украинским БПЛА".

Как сообщалось, взрывы произошли на аэродроме "Балтимор" в российском Воронеже, где находится боевая авиация.

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