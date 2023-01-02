Месть за Киев? В Брянской области сообщают о "хлопках", поврежден энергообъект

"На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - рассказал он.

По его словам, на месте случился пожар.

"В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам", - добавил Богомаз.

Он утверждает, что якобы энергообъект был атакован "украинским БПЛА".