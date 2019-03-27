Помпео заявив про нову загрозу з боку Росії

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що Росія проводить проти Заходу "операції впливу"

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Росія представляє загрози, які вийшли за рамки зовнішньої або військової агресії, і тепер включають в себе "операції впливу". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст вступної промови, з якою глава американської дипломатії виступить у середу на засіданні комітету з асигнувань Палати представників Конгресу.

Помпео заявив, що ці операції спрямовані проти США і Заходу.

Відзначимо, слухання у Палаті представників Конгреса будуть присвячені бюджетному запиту Держдепартаменту на наступний фінансовий рік, який почнеться в США з 1 жовтня.

"Цей бюджет приділяє першорядну увагу протидії російському зловмисному впливу в Європі, Євразії та Центральній Азії і сприяє подальшому зміцненню програм Держдепартаменту, спрямованих проти тих, хто чинить такі дії", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, сенатори допускають введення нових санкцій США проти РФ за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили вимогу невідкладно опублікувати повний доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори.