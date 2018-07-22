Помпео заявил о нарушениях Россией договоренностей по Сирии

Помпео обвинил РФ на встрече в Хельсинки с Лавровым в нарушении российско-американских договоренностей по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию на встрече в Хельсинки (Финляндия) с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым в нарушении российско-американских договоренностей по Сирии. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Государственного департамента.

"Госсекретарь Помпео провел переговоры с главой МИД Лавровым. Они обсудили в Хельсинки нарушение Россией ее обязательств на юго-западе Сирии, а также способы осуществления идей по координации антитеррористической борьбы и другое", - следует из сообщения.

Отметим, что встреча Помпео и Лаврова прошла 16 июля параллельно саммиту президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, на которой также обсуждалась ситуация в Сирии.

Фото (twitter.com/statedeptspox)

Напомним, ранее Трамп и Путин обсудили вопрос урегулирования кризиса в Сирии и то, как вернуть беженцев, покинувших страну