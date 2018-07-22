Помпео заявив про порушення Росією домовленостей щодо Сирії

Помпео звинуватив РФ на зустрічі в Гельсінкі з Лавровим у порушенні російсько-американських домовленостей щодо Сирії

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію на зустрічі в Гельсінкі (Фінляндія) з главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим у порушенні російсько-американських домовленостей щодо Сирії. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter Державного департаменту.

"Держсекретар Помпео провів переговори з главою МЗС Лавровим. Вони обговорили у Гельсінкі порушення Росією зобов'язань на південному заході Сирії, а також способи здійснення ідей з координації антитерористичної боротьби та інше", - випливає з повідомлення.

Зазначимо, що зустріч Помпео і Лаврова пройшла 16 липня паралельно саміту президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, на якій обговорювалася ситуація в Сирії.

Фото (twitter.com/statedeptspox)

Нагадаємо, раніше Трамп і Путін обговорили питання врегулювання кризи в Сирії і те, як повернути біженців, що покинули країну