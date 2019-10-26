Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Йованович

Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео заявляв, що відставка Йованович була важлива особисто для президента США Дональда Трампа

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер планував у суботу, 26 жовтня, розповісти на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США про те, що держсекретар Майкл Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело.

За даними газети, Рікер є давнім другом Йованович, у зв'язку з чим він висловлював їй підтримку у світлі її відкликання. Він також намагався знайти однодумців серед інших співробітників Держдепу.

Як стверджує джерело видання, цьому завадив безпосередньо Помпео, який наполягав на тому, що відставка Йованович була важлива особисто для президента США Дональда Трампа. Такої ж думки дотримувалися інші чиновники Держдепартаменту.

Рікер повинен був виступити перед членами Комітету з розвідки Палати представників у рамках процедури імпічменту Трампа. Однак його появи перед законодавцями завадив Держдепартамент. У зв'язку з цим Рікера надіслана повістка, що зобов'язує його з'явитися в профільний комітет для дачі свідчень.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.

Марі Йованович під час дачі показань в Конгресі заявила, що її відкликання став прямим результатом тиску американського президента Дональда Трампа на Державний департамент.