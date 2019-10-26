ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Йованович

Новини » Політика    26.10.2019 - 22:13
Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Йованович
Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео заявляв, що відставка Йованович була важлива особисто для президента США Дональда Трампа

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер планував у суботу, 26 жовтня, розповісти на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США про те, що держсекретар Майкл Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело.

За даними газети, Рікер є давнім другом Йованович, у зв'язку з чим він висловлював їй підтримку у світлі її відкликання. Він також намагався знайти однодумців серед інших співробітників Держдепу.

Як стверджує джерело видання, цьому завадив безпосередньо Помпео, який наполягав на тому, що відставка Йованович була важлива особисто для президента США Дональда Трампа. Такої ж думки дотримувалися інші чиновники Держдепартаменту.

Рікер повинен був виступити перед членами Комітету з розвідки Палати представників у рамках процедури імпічменту Трампа. Однак його появи перед законодавцями завадив Держдепартамент. У зв'язку з цим Рікера надіслана повістка, що зобов'язує його з'явитися в профільний комітет для дачі свідчень.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.

Марі Йованович під час дачі показань в Конгресі заявила, що її відкликання став прямим результатом тиску американського президента Дональда Трампа на Державний департамент.

Російська шпигунка Бутіна повернулася в Москву після звільнення з американської в'язниці У Сирії повідомили про повернення військових США з Іраку
Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся