Помпео увійшов до наглядової ради Fire Point на тлі антикорупційних перевірок, - AP

Колишній державний секретар США Майк Помпео приєднався до консультативної ради української оборонної компанії Fire Point, яка розробляє далекобійні безпілотники та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Прагнучи покращити свою міжнародну репутацію, Fire Point будує новий завод у Данії та залучає відомих діячів галузі. Компанія також прагне розширити свою діяльність для виробництва випробуваних у бою крилатих ракет, плануючи більш ніж подвоїти свої поточні потужності.

За словами головного технічного директора Fire Point Ірини Терех, компанія доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит свого ціноутворення та виробництва на фоні скандалу з "плівками Міндіча".

Компанія створила дорадчу раду та призначила Помпео її членом 12 листопада. Відомо, що з часом ще три особи приєднаються до ради.

Керівники компанії повідомили, що Fire Point щонайменше чотири рази успішно випробувала крилаті ракети "Фламінго" власної розробки на полі бою.

Відомо, що наприкінці серпня її було використано для удару по базі ФСБ в Армянську у тимчасово окупованому Криму. Цього тижня ракету було використано для ураження цілей у російському Орлі.

У компанії додають, що тестування та доопрацювання ракети – це постійний процес. Наразі все ще проводяться навчальні пуски, оскільки перші ракети були виготовлені лише шість місяців тому.

Раніше стало відомо, що один з фігурантів справи Міндіча, Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в компанію, яка виробляє ракети "Фламінго", щоб мати можливість закордонних поїздок. Після викриття цих фактів у Fire Point повідомили про початок незалежного аудиту.

Що відомо про Помпео

Нагадаємо, що Майк Помпео - це голова ЦРУ, а потім державний секретар у першій адміністрації президента США Дональда Трампа.

Він є прихильником його зовнішньої політики, виступає за сильну підтримку Ізраїлю та більш жорстку лінію щодо Ірану.