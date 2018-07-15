Помпео уверен, что встреча Трампа с Путиным очень важна

Майк Помпео заявил, что встреча поставит Америку в лучшее положение

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, даже не смотря на выдвинутые обвинения 12 россиянам по делу о вмешательстве РФ в выборы. Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что очень важно, чтобы они встретились. Я уверен, что встреча президента Трампа с Владимиром Путиным поставит Америку в лучшее положение", - сказал Помпео.

Так, Трамп планирует встретиться один на один с Путиным в начале своих первых официальных переговоров на высшем уровне в Хельсинки.

Вместе с тем, в пятницу Трампа призвали отменить саммит. Сенаторы также потребовали, чтобы Трамп настаивал на выдаче 12 российских офицеров военной разведки, обвиненных Робертом Мюллером в пятницу.

"Эти люди должны быть доставлены в Соединенные Штаты, чтобы они могли предстать перед судом, и вы должны потребовать, чтобы г-н Путин передал их", - говорится в обращении сенаторов.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки (Финляндия) начнется в 13:00 по местному времени.