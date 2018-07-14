В Финляндии назвали время и место встречи Трампа и Путина

Канцелярия президента Финляндии раскрыла подробности организации саммита Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки (Финляндия) начнется в 13:00 по местному времени. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии президента Финляндии.

Сообщается, что утром 16 июля состоится официальная встреча президента США и первой леди страны. Предполагается, что Путин может прилететь в Хельсинки немногим ранее. Переговоры лидеров России и США пройдут в готическом зале Президентского дворца.

Также сообщается, что в регламенте двусторонней встречи указан рабочий обед, перед которым встречу проведут руководители внешнеполитических ведомств обеих стран Майк Помпео и Сергей Лавров. Кроме того, по итогам саммита Трамп и Путин могут дать совместную пресс-конференцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Путиным обсудит вмешательство российской стороны в выборы президента США в 2016 году. Накануне на пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мей, Трамп отметил, что обсудит с Путиным Украину, Сирию, Ближний Восток и распространение ядерного оружия.